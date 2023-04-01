Собянин рассказал о преимуществах приложения "Московский транспорт"

Оно работает с 2017 года

В приложении "Московский транспорт" уже зарегистрировались 1,2 миллиона человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в нём объединена вся система городского транспорта - от метро до такси и каршеринга. Регистрация даёт возможность пользоваться расширенным списком функций: оплачивать парковку, использовать сервис "По пути", арендовать и бронировать самокаты, вызывать такси, бронировать каршеринг, покупать билеты на речную прогулку.

Ещё из удобных функций - возможность пополнять и привязывать карту "Тройка". Это позволит совершать бесплатные пересадки на городском транспорте.

В этом году в "Московском транспорте" появится возможность оплачивать проезд в метро через Систему быстрых платежей, указал Собянин.

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