Под новые санкции Киева попали 33 россиянина

И более двухсот предприятий

Владимир Зеленский ввёл новые санкции против 33 граждан России и 225 предприятий. Это говорится в указе, опубликованном на сайте украинского президента.

Персональные санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают, среди прочего, блокировку активов. На аналогичный срок вводятся и санкции в отношении юридических лиц. Кроме того, Зеленский ввёл санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония, Украина и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики. Также под ограничения попали сотни физических лиц – политиков, журналистов и деятелей культуры.

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