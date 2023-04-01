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Под новые санкции Киева попали 33 россиянина

17:23
  • суббота
  • 01 апреля 2023

И более двухсот предприятий

Владимир Зеленский ввёл новые санкции против 33 граждан России и 225 предприятий. Это говорится в указе, опубликованном на сайте украинского президента.

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Персональные санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают, среди прочего, блокировку активов. На аналогичный срок вводятся и санкции в отношении юридических лиц. Кроме того, Зеленский ввёл санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония, Украина и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики. Также под ограничения попали сотни физических лиц – политиков, журналистов и деятелей культуры.

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