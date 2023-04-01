В ДНР сбиты украинские МиГ-29 и Ми-8

Об этом сообщили в Минобороны России

Истребительная авиация ВКС России сбила в небе над ДНР украинские самолёт МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в минувшие сутки в зоне спецоперации перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Кроме того, уничтожены пять украинских дронов.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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