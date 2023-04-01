Синоптик рассказал москвичам о погоде в апреле

Не исключено похолодание

Температурный режим в столичном регионе ожидается в апреле в рамках нормы. Во второй и третьей декадах месяца произойдут арктические вторжения, написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Холода в апреле вряд ли возвратятся надолго, но небольшие вторжения холодного воздуха всё-таки не исключены. Температурный режим в Москве и Подмосковье во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы.

Синоптик также отметил, что март в городе стал ровно на два градуса теплее климатической нормы и с таким показателем разделил восьмое место среди самых тёплых в XXI веке. Кроме того, первый весенний месяц принёс достаточно много осадков: по их количеству март замкнул тройку призёров среди самых влажных за историю наблюдений.

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