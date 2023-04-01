Эрдоган дал добро на вступление Финляндии в НАТО

Президент Турции утвердил решение парламента

Реджеп Тайип Эрдоган поддержал ратификацию заявки Финляндии в НАТО. Президент Турции утвердил соответствующее решение национального парламента.

Как пишут турецкие СМИ, после утверждения Эрдоганом документ должны доставить в Вашингтон. Только после этого процесс считается завершённым.

После начала специальной военной операции по защите Донбасса Швеция и Финляндия подавали заявки на вступление в НАТО. Камнем преткновения стала позиция Турции, которая выступила против приёма этих двух стран в Североатлантический альянс.

После того, как Финляндия выполнила все требования Турции, Анкара дала добро на её вступление НАТО. Не исключено, что вскоре в военный блок вступит и Швеция.

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