ВСУ выпустили по курскому селу более 20 снарядов

Нарушено энергоснабжение

Под очередной обстрел ВСУ попало село Искра в Курской области. Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, зафиксировано более 20 прилётов.

По информации главы области, пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трёх приграничных населённых пунктов. Работники экстренных служб уже приступили к ремонту.

Ранее в ночь на 1 апреля ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Курской области. Повреждения получили расположенные рядом здания ФАПа и сельсовета.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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