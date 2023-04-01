Учёные сделали сенсационный прогноз о продолжительности жизни

Она значительно вырастет через 40 лет

Продолжительность человеческой жизни к 2060 году вырастет до 150 лет. Такой прогноз сделали учёные из Университета Джорджии в США. По их расчётам, уже в следующие 40 лет будут устанавливаться новые рекорды, но это не предел. Моделирование показывает, что человеческая жизнь может увеличиться ещё больше.

Как отмечают авторы исследования, за последние четверть века ещё никто не превзошёл рекорд француженки Жанны Луизы Кальман, которая прожила 122 года. Она скончалась в 1997 году, напоминает журнал Plos One.

Продолжительность жизни начала заметно расти в 1910–1950 годах. Учёные предполагают, что это связано с первой волной улучшений в области общественного здравоохранения и медицинских технологий.

Сейчас лидером по средней продолжительности жизни является Монако, там верхний предел составляет 89 лет. В России этот показатель равен 74 годам.

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