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Учёные сделали сенсационный прогноз о продолжительности жизни

19:45
  • суббота
  • 01 апреля 2023

Она значительно вырастет через 40 лет

Продолжительность человеческой жизни к 2060 году вырастет до 150 лет. Такой прогноз сделали учёные из Университета Джорджии в США. По их расчётам, уже в следующие 40 лет будут устанавливаться новые рекорды, но это не предел. Моделирование показывает, что человеческая жизнь может увеличиться ещё больше.

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Как отмечают авторы исследования, за последние четверть века ещё никто не превзошёл рекорд француженки Жанны Луизы Кальман, которая прожила 122 года. Она скончалась в 1997 году, напоминает журнал Plos One.

Продолжительность жизни начала заметно расти в 1910–1950 годах. Учёные предполагают, что это связано с первой волной улучшений в области общественного здравоохранения и медицинских технологий.

Сейчас лидером по средней продолжительности жизни является Монако, там верхний предел составляет 89 лет. В России этот показатель равен 74 годам.

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