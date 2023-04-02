Минобороны показало слаженную работу расчётов гаубиц Д-20

Все цели поражены

Артиллерийские подразделения Западной группировки продолжают уничтожать вражеские батареи, подавлять пункты управления, громить оборонительные сооружения и склады боеприпасов ВСУ.

Кадры боевой работы расчётов 152-миллиметровых гаубиц Д-20 публикует Минобороны. Выявлять цель и корректировать огонь им помогают беспилотники. В этот раз пушки ударили без промаха по скоплению бронетехники и живой силы противника.

Некоторые из артиллеристов призваны в рамках частичной мобилизации. В частности, боец с позывным "Батюшка" пришёл в военкомат не дожидаясь повестки. До СВО он служил певчим в Тихвинском Успенском мужском монастыре, а ещё раньше с гастролями академической капеллы объехал весь мир, сообщает "ТВ Центр".

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