Начальник штаба ВДВ вручил высокие награды на передовой

Бойцы самоотверженно сражаются в зоне СВО

Отличившиеся в ходе спецоперации десантники получили высокие государственные награды. Церемония прошла непосредственно на передовой.

Начальник штаба ВДВ вручил орден Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест четвёртой степени", медали Ордена "За заслуги перед Отечеством с мечами", "За Отвагу", Суворова, Жукова и "За спасение погибавших".

Генерал Анатолий Концевой поблагодарил бойцов за героизм, проявленный при выполнении боевых задач, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"