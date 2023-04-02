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Начальник штаба ВДВ вручил высокие награды на передовой

10:48
  • воскресенье
  • 02 апреля 2023

Бойцы самоотверженно сражаются в зоне СВО

Отличившиеся в ходе спецоперации десантники получили высокие государственные награды. Церемония прошла непосредственно на передовой.

Начальник штаба ВДВ вручил орден Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест четвёртой степени", медали Ордена "За заслуги перед Отечеством с мечами", "За Отвагу", Суворова, Жукова и "За спасение погибавших".

Генерал Анатолий Концевой поблагодарил бойцов за героизм, проявленный при выполнении боевых задач, сообщает "ТВ Центр".

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