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В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

11:30
  • воскресенье
  • 02 апреля 2023

Отличились старший матрос Катаржан и матрос Бираульев

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих, которые защищают Донбасс. Старший матрос Андрей Катаржан получил координаты опорного пункта боевиков, который они оборудовали в лесном массиве. Он точно навёл орудие и прямым попаданием уничтожил БТР противника. Лишенные бронетехники националисты не смогли остановить натиск российских подразделений и отступили.

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Матрос Георгий Бираульев, находясь в головном дозоре, обнаружил группу украинских диверсантов и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами радикалов. Шквальным огнём из бронемашины Георгий прикрыл нашу колонну в момент развёртывания в боевой порядок. Враг был уничтожен, и российские войска без потерь прибыли в заданный район, сообщает "ТВ Центр".

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