В Нью-Йорк стягивают дополнительные силы полиции

Предвыборный фонд Дональда Трампа собрал пожертвования в размере более четырёх миллионов долларов спустя сутки после того, как стало известно о намерении властей выдвинуть обвинения против экс-президента США. Тем временем, силы правопорядка прибывают в Нью-Йорк, где на будущей неделе пройдёт судебное заседание по делу Трампа.

В центре Манхэттена - полицейские патрули в полной экипировке. В Нью-Йорке готовятся к возможным массовым протестам или даже столкновениям сторонников и противников Дональда Трампа, если на него всё же наденут наручники, сообщает "ТВ Центр".

Теперь СМИ гадают: как грандиозный скандал скажется на итогах следующих президентских выборов. Многие считают, что демократы пытаются уничтожить рейтинг Трампа, но на деле его поддержка только растёт, а падает репутация США как колыбели демократии.

Британские журналисты отмечают негативную для Лондона и Вашингтона тенденцию. За год сторонников Москвы на политической карте мира заметно прибавилось. Всё чаще в западной прессе признают и тот факт, что своего экономического могущества развитые страны добились благодаря Африке, Азии и конечно России. И сейчас, используя экономику для политического шантажа, глобальный Запад сам заставляет отвернуться от себя множество государств.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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