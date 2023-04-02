В Израиле возобновились массовые протесты из-за судебной реформы

На улицы вышли сотни тысяч человек

В Израиле почти полмиллиона человек снова вышли на протесты против судебной реформы. Участники акции не верят в её приостановку, о которой говорят власти.

Только на улицах Тель-Авива собрались порядка 230 тысяч демонстрантов. Полиции снова пришлось применить силу после того, как манифестанты заблокировали центральную автомагистраль. Не обошлось без столкновений. По участникам акции ударили водомёты, 19 человек были задержаны.

Протесты в Израиле не утихают с начала года. Демонстранты намерены добиваться отклонения судебной реформы, сообщает "ТВ Центр".

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