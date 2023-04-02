Арктическая экспедиция МЧС прошла первую тысячу километров

Команда из 76 человек на 20 автомобилях останавливалась на ночёвки в тундре

Покорители Арктики. Очередная экспедиция МЧС на пожарно-спасательной технике преодолела половину сложнейшего маршрута. Пройдена тысяча километров по снежной пустыне, дорогам и зимникам.

Команда из 76 человек на 20 автомобилях останавливалась на ночёвки в тундре, а во время движения максимально испытывала новейшие и перспективные образцы спецтехники, оборудования и снаряжения.

Кроме того, спасатели отработали десантирование с борта Ил-76 в условиях Арктики, а также с помощью георадаров провели поиск различных объектов. Как отметили, в МЧС такие проверки на прочность будут продолжены, сообщает "ТВ Центр".

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