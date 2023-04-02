Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

Праздник отмечается 2 апреля

Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Российский президент отметил, что несмотря на санкционное давление Москва и Минск эффективно координируют усилия на международной арене.

Также российский лидер отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Путин заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов.

Лидер России пожелал белорусскому президенту крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии - счастья и процветания. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух стран, а ещё через год появилось Союзное государство России и Белоруссии.

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