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Собянин: Более 16 тысяч женщин в Москве открыли своё дело

11:01
  • воскресенье
  • 02 апреля 2023

Всего сервисом "Моя работа" воспользовались 35 тысяч человек

Более 16 тысяч женщин в Москве открыли своё дело и зарегистрировали самозанятость. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что в центре "Моя работа" на Шаболовке функционирует уникальная экосистема "Самозанятость в руки". В ней есть всё для стартапа: сотрудники подсказывают, как определиться с форматом бизнеса и найти новых клиентов.

По информации Собянина, за три года сервисом воспользовались 35 тысяч москвичей. И почти половина из них - женщины. Популярные направления у них - рукоделие, фотосъëмка, кулинария, дизайн и пошив одежды, визаж.

Многие женщины благодаря центру занятости возвращаются к своим дипломным специальностям. Центр занятости "Моя работа" помогает и тем, кто ещё не определился. Для таких москвичей разработаны десятки образовательных программ.

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