ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о победителях чемпионата профессионального мастерства

10:31
  • воскресенье
  • 02 апреля 2023

Золотые медали получили 149 команд

На самом масштабном столичном чемпионате профессионального мастерства "Мастерята" среди младших школьников назвали победителей. Золотые медали получили 149 команд, сообщил Сергей Собянин.

Собянин рассказал о преимуществах приложения "Московский транспорт"
Собянин рассказал о развитии транспорта в Бутове

На своей странице "ВКонтакте" мэр отметил, что больше всего призовых мест у воспитанников колледжа "Царицыно" и дворца творчества "Неоткрытые острова", а также у учеников школы №1298 "Профиль Куркино".

На чемпионате ребята соревновались в разных направлениях. К примеру, записывали подкасты на иностранном языке в компетенции "Мультимедийная журналистика" или показывали кулинарное мастерство на "Поварском деле".

В этом году в чемпионате, который поможет школьникам определиться с профессией, участвовали не только учащиеся младших классов, но и ученики 5–8 классов в категории "Семья мастеров". В ней дети выполняли задания вместе с родителями или другими близкими родственниками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Чемпионат профессионального мастерства среди младших школьников
Чемпионат профессионального мастерства среди младших школьников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.