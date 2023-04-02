Собянин рассказал о победителях чемпионата профессионального мастерства

Золотые медали получили 149 команд

На самом масштабном столичном чемпионате профессионального мастерства "Мастерята" среди младших школьников назвали победителей. Золотые медали получили 149 команд, сообщил Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" мэр отметил, что больше всего призовых мест у воспитанников колледжа "Царицыно" и дворца творчества "Неоткрытые острова", а также у учеников школы №1298 "Профиль Куркино".

На чемпионате ребята соревновались в разных направлениях. К примеру, записывали подкасты на иностранном языке в компетенции "Мультимедийная журналистика" или показывали кулинарное мастерство на "Поварском деле".

В этом году в чемпионате, который поможет школьникам определиться с профессией, участвовали не только учащиеся младших классов, но и ученики 5–8 классов в категории "Семья мастеров". В ней дети выполняли задания вместе с родителями или другими близкими родственниками.

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