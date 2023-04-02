Медведев пообещал Божий суд команде Зеленского

За действия в отношении Киево-Печерской лавры

Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что команда Владимира Зеленского обязательно предстанет не только перед человеческим судом, но прежде всего перед судом Божьим.

"Глядя на то, что творят зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет", - написал зампред Совбеза России у себя в Telegram-канале.

Накануне наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был помещён под домашний арест. Ближайшие два месяца архиерею запрещено проводить богослужения и общаться с верующими. Его обвиняют в разжигании религиозной розни и оправдании действий России.

Во время судебного заседания митрополиту стало плохо - понизился уровень сахара в крови. После кратковременного пребывания в больнице его снова доставили в суд, где надели электронный браслет, сообщает "ТВ Центр".

В Киево-Печерской лавре уже выразили мнение, что арест митрополита Павла - это попытка властей поставить на его место своего человека. Глава неканонической ПЦУ уже назначил исполняющим обязанности наместника единственного перебежчика из числа монастырской братии.

Пока же службы продолжаются. Утром литургию совершил предстоятель Украинской Церкви митрополит Онуфрий. Храм не смог вместить всех желающих - множество верующих молились на улице под дождём.

А накануне вечером радикалы-националисты устроили у стен древней обители настоящую вакханалию с песнями, танцами и кощунственными криками.

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