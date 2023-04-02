В Москве открыт сезон уличных марафонов

Первый забег прошёл в Лужниках

Время испытать себя на выносливость и силу духа. В Лужниках прошёл традиционный апрельский забег по живописной столичной набережной. Несколько тысяч человек проснулись пораньше, чтобы в компании единомышленников ворваться в апрель. Так называется ежегодный первый весенний забег в столице, сообщает "ТВ Центр".

Этот традиционный апрельский забег на дистанции пять километров вокруг Олимпийского комплекса в этом году юбилейный - десятый по счёту. Поэтому пробежать его особенно почётно. Ощутив всю важность момента, исправится решила даже капризная московская погода. Серые тучи над Лужниками понемногу рассеиваются, и наконец-то становится по-весеннему тепло.

Для многих здесь дистанция в пять километров - это как разогрев перед большими стартами, а их в новом беговом сезоне намечается немало. Но есть и те, кто только начинает свой путь в спорте. Самым молодым участникам - 14, самым возрастным - за 70. А объединяет их любовь к движению.

Аллея Славы, Новолужнецкий проезд и далее по Лужнецкой набережной. Бонусом для бегущих - прекрасные виды на Большую спортивную арену, Москва-Сити, и здание знаменитой высотки МГУ.

И вот они - первые финиширующие. Иван Панфёров, город Орёл - 14 минут и 35 секунд. Первая среди девушек москвичка Алла Сидорова - 16 минут 18 секунд.

Как победителей встречают и всех остальных участников. Ведь победы и рекорды важны не для всех, главное сегодня - яркие впечатления и весеннее настроение. И того и другого здесь предостаточно!

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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