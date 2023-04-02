В прошлом году её перевели на российский чип

Транспортной карте "Тройка" исполнилось 10 лет. Как написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, за это время билетная система стала незаменимой для москвичей и жителей больше 25 регионов России. За 10 лет было реализовано более 47 миллионов карт.

Мэр отметил, что в прошлом году "Тройка" была переведена на отечественный чип. Карта - это единый носитель, который позволяет записывать абонементы или оплачивать проезд с баланса билета "Кошелёк".

В 2020 и 2021 годах нашу билетную систему признали самой "умной" в мире на международных премиях, напомнил Собянин.

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