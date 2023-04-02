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Собянин рассказал об обновлении инженерных коммуникаций в Москве

14:01
  • воскресенье
  • 02 апреля 2023

Мэр озвучил планы на 2023 год

Московские власти уделяют большое внимание состоянию инженерной инфраструктуры города. Для её бесперебойного функционирования проводятся масштабные работы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр рассказал о том, что планируется сделать в этом году. В частности, будут построены и реконструированы более 2,4 тысячи километров электрических сетей, установлены новые зарядки для электромобилей.

Как и в прошлые годы, при подготовке к новому отопительному сезону будут проведены гидравлические и температурные испытания. Горячую воду отключат, как и раньше, всего на 10 дней.

Собянин указал, что основную часть всех работ по замене и реконструкции сетей рабочие выполняют бестраншейными методами, а значит, горожане не испытывают неудобства.

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