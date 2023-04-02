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Мобильный телефон отмечает полувековой юбилей

16:39
  • воскресенье
  • 02 апреля 2023

Из громоздкого устройства он превратился в компактный гаджет

Завтра, 3 апреля мобильный телефон отмечает свой день рождения. Он с нами уже ровно полвека. За это время он успел из громоздкого и очень дорогого аксессуара превратиться в повседневный гаджет, без которого сложно представить современную жизнь.

Собственно, лишиться мобильного сейчас - как остаться без рук. В нём - и контакты, и соцсети, и деньги, и развлечения… Татьяна Сидорова о том, как электронное устройство изменило людей, и чем всё это может обернуться (смотрите видео).

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