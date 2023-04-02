Путин соберёт на следующей неделе большой Совбез

Об этом сообщили в Кремле
Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности, а также посетит один из регионов страны. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства соберёт большой Совбез.
После начала спецоперации Владимир Путин регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Последнее заседание прошло 31 марта, на нём обсуждалась новая Концепция внешней политики России.
Также на следующей неделе, 6 апреля, планируется заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. За день до этого Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко.