Путин соберёт на следующей неделе большой Совбез

Об этом сообщили в Кремле

Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности, а также посетит один из регионов страны. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства соберёт большой Совбез.

После начала спецоперации Владимир Путин регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Последнее заседание прошло 31 марта, на нём обсуждалась новая Концепция внешней политики России.

Также на следующей неделе, 6 апреля, планируется заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. За день до этого Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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