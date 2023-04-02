Армия России пресекла действия украинских ДРГ в зоне спецоперации

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На донецком направлении уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников, три турецких бронетранспортёра Kirpi и гаубица "Мста-Б".

На территории ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, а в ДНР поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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