ВСУ открыли огонь по Мелитополю из HIMARS

Есть пострадавшие

Украинские военные нанесли удар по Мелитополю из американских установок HIMARS с применением кассетных боеприпасов. Ранены шесть человек, все они – мирные жители.

Как сообщили в администрации города, на местах обстрелов работают сотрудники Следственного комитета и экстренные службы. Повреждены локомотивное депо и многоэтажный жилой дом.

Удар был нанесён из города Орехова. Всего было семь залпов. В небе над городом ПВО России сбила шесть реактивных снарядов.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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