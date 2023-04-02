Собянин: 5 миллионов саженцев виолы высадят в Москве

К 1 мая цветники с виолой украсят улицы, скверы, парки, площади и дворы

Почти пять миллионов саженцев виолы высадят в столице до конца апреля. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что к майским праздникам цветники с виолой украсят улицы, скверы, парки, площади и дворы по всему городу. Виолу высаживают первой, так как она способна выдержать заморозки до минус трёх градусов.

Также в мае распустятся тюльпаны, им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники, а затем высадят и многолетники. Благодаря поэтапной высадке цветы радуют москвичей с конца апреля до поздней осени. Всего в этом году город будут украшать более 56 миллионов цветов 150 видов.

Собянин рассказал, что растения сейчас выращивают с применением новых технологий: теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, а высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе.

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