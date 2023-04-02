ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: 5 миллионов саженцев виолы высадят в Москве

17:09
  • воскресенье
  • 02 апреля 2023

К 1 мая цветники с виолой украсят улицы, скверы, парки, площади и дворы

Почти пять миллионов саженцев виолы высадят в столице до конца апреля. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Собянин: Более 16 тысяч женщин в Москве открыли своё дело
Собянин рассказал о планах развития инженерной инфраструктуры Москвы

Мэр отметил, что к майским праздникам цветники с виолой украсят улицы, скверы, парки, площади и дворы по всему городу. Виолу высаживают первой, так как она способна выдержать заморозки до минус трёх градусов.

Также в мае распустятся тюльпаны, им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники, а затем высадят и многолетники. Благодаря поэтапной высадке цветы радуют москвичей с конца апреля до поздней осени. Всего в этом году город будут украшать более 56 миллионов цветов 150 видов.

Собянин рассказал, что растения сейчас выращивают с применением новых технологий: теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, а высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Саженцы виолы
Саженцы виолы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.