Блинкен и Лавров обсудили арест журналиста Гершковича

Главы дипломатических ведомств США и России провели телефонный разговор

Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили по телефону арест обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Телефонный разговор состоялся по инициативе госсекретаря США.

Глава российского внешнеполитического ведомства в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что дальнейшую судьбу корреспондента газеты The Wall Street Journal определит суд. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Лавров также обратил внимание своего коллеги на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами России.

Помимо этого, было отмечено, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

"Подчёркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", - заявили на Смоленской площади.

Энтони Гершкович был задержан на этой неделе в Екатеринбурге. 30 марта Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу до 29 мая.

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