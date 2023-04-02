Блинкен и Лавров обсудили арест журналиста Гершковича

Главы дипломатических ведомств США и России провели телефонный разговор
Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили по телефону арест обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Телефонный разговор состоялся по инициативе госсекретаря США.
Глава российского внешнеполитического ведомства в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что дальнейшую судьбу корреспондента газеты The Wall Street Journal определит суд. Об этом говорится в сообщении МИД России.
Лавров также обратил внимание своего коллеги на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами России.
Помимо этого, было отмечено, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.
"Подчёркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", - заявили на Смоленской площади.
Энтони Гершкович был задержан на этой неделе в Екатеринбурге. 30 марта Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу до 29 мая.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"