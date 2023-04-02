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Молния ударила в здание ВТЦ в Нью-Йорке

19:32
  • воскресенье
  • 02 апреля 2023

Очевидцы опубликовали видео

Во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке ударила молния. Видео и фото произошедшего сняли очевидцы, сообщает "ТВ Центр".

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Непогодой сейчас охвачена вся центральная часть США - сильнейший ураган обсушился на штаты Иллинойс, Арканзас, Висконсин, Айова, Теннесси, не обошло стороной и Нью-Йорк.

Гроза разразилась в городе накануне вечером. 540-метровый шпиль небоскрёба не первый раз гасит подобные мощные электрические разряды.  Здание называют самым высоким не только в Нью-Йорке, но во всём Западном полушарии.

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