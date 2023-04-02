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Россия продлила сокращение добычи нефти до конца 2023 года

18:46
  • воскресенье
  • 02 апреля 2023

Об этом сообщил Александр Новак

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Россия продлила решение о сокращении добычи нефти
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Он подчеркнул, что мировой рынок нефти сейчас переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике.

Ранее сегодня о сокращении добычи нефти до конца этого года объявили несколько стран ОПЕК+. Среди них - Саудовская Аравия, Оман, Алжир и Казахстан.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Позднее Новак отмечал, что это решение продлевается до конца июня.

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