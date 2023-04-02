7 человек ранены во время обстрела Курской области

Об этом сообщил губернатор региона

Семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области получили ранения в результате миномётного обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Среди пострадавших - трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжёлые ранения. В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.

Во время обстрела повреждения получили заборы, фасады и окна в четырёх домовладениях, уточнил Старовойт.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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