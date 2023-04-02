Во время взрыва в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Пострадали несколько посетителей кафе

Военкор и блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ранее ТАСС сообщил, что во время взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной один человек погиб, 15 пострадали.

По сообщениям очевидцев, на вечере, который проходил в кафе, было много людей. Взрыв прогремел возле сцены.

В помещение неизвестный пронёс взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. Ранения разной степени тяжести получили посетители кафе.

Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) - блогер, военкор, ополченец, писатель, боец батальона "Восток". В своём Telegram-канале он ежедневно рассказывал о том, что происходит в зоне спецоперации.

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