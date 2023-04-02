Названа мощность взрывного устройства, сработавшего в кафе в Петербурге

Во время взрыва погиб известный военкор

Мощность взрывного устройства в Санкт-Петербурге составила более 200 граммов тротила. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной Петербурга произошёл взрыв. В этот момент там проходила встреча с блогером и военкором Владленом Татарским. Во время взрыва он погиб, ещё несколько человек получили ранения.

По сообщениям очевидцев, на вечере, который проходил в кафе, было много людей. Взрыв прогремел возле сцены.

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