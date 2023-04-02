В МВД подтвердили гибель в Петербурге военкора Татарского

Он погиб от взрыва в кафе

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердило гибель во время взрыва в кафе военного корреспондента Владлена Татарского. Силовики также сообщили о 16 пострадавших.

На месте ЧП работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что мощность взрывного устройства в Санкт-Петербурге составила более 200 граммов тротила.

Вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной Петербурга произошёл взрыв. В этот момент там проходила встреча с блогером и военкором Владленом Татарским. По сообщениям очевидцев, в помещение неизвестный пронёс взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) - блогер, военкор, ополченец, писатель, боец батальона "Восток". В своём Telegram-канале он ежедневно рассказывал о том, что происходит в зоне спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"