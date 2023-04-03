Задержана подозреваемая в причастности к убийству Владлена Татарского

О задержании Дарьи Треповой сообщает "Интерфакс"

В Петербурге люди несут цветы на место гибели военного коррепондента Владлена Татарского и выражают соболезнование пострадавшим. В результате взрыва в кафе на Университетской набережной ранения получили 30 человек. Шестеро находятся в тяжелом состоянии. Ход раслледования взяли на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета, в российском МИДе подчеркунлуи, что нашим журналистам регулярно угрожают расправой из Киева.

Взрыв, который вечером в воскресенье произошёл в центре Санкт-Петербурга, попал на камеры городского видеонаблюдения. На кадрах видно, какой силы он был — обрушились огромные панорамные стекла и козырёк уличной веранды. От внутреннего интерьера не осталось ничего.

Буквально сразу после взрыва официальные источники подтвердили - погиб Владлен Татарский - блогер, военный корреспондент, автор книг и фильмов про специальную военную операцию. Его настоящее имя Максим Фомин, но он работал под псевдонимом. Накануне вечером в Петербурге проходила его встреча с подписчиками.

Все произошло в начале седьмого вечера. Взрыв произошел буквально через полтора часа после начала мероприятия и буквально спустя несколько минут, после того как Владлену Татарскому вручили золотую статуэтку - человека в каске.

"Все посмеялись, что он похож на рабочего, на шахтера. Скульптура поставили обратно туда и без задней мысли. И дальше продолжили. И вдруг взорвалось все и дым", - рассказывает очевидец.

Место происшествия сразу же оцепили, до сих пор здесь работают все городские спецслужбы. По официальным сообщениям, в кафе сработало самодельное взрывное устройство. Мощность, по предварительным данным - около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам очевидцев, девушка, которая вручала сувенир представилась студенткой академии художеств по имени Анастасия.

"Девушка лет двадцати плюс, блондинка, в черном тренче. Я еще удивилась, что в Петербурге вовсю зима. Она все таки и не раздетая и не одетая. Она сходила за этой статуэткой, принесла, передала, поставила, села рядом. Владлен ее принял, сказал, что ответит на вопрос от одного из гостей", - рассказывает очевидец.

Однако проверка уже установило, что в академии художеств, которая, кстати, находится по соседству с этим кафе, такой студентки нет. По некоторым данным, девушку, которая вручила статуэтку Татарскому, зовут Мария Ярун, она из Ивано-Франковска. СМИ сообщают, что она также пострадала от взрыва и сейчас находится в одной из больниц города. По другим источникам, вышла из кафе за несколько минут до инцидента. К месту трагедии и тем временем несут цветы, собираются волонтёры - они намерены организовать памятную акцию, посвященную памяти Владлена Татарского.

По профессии шахтер, с 2014 года воевал в батальоне "Восток", а позже стал военкором и блогером и набрал более полумиллиона подписчиков, вел ежедневные репортажи с фронта о ходе спецоперации. Был приглашенным участником торжественной церемонии в Кремле 30 сентября 2022 года по случаю вхождения в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Максиму был 41 год. Его гибель прокомментировали коллеги по цеху.

В Киеве причастность к произошедшему накануне в Санкт-Петербурге отрицают. Следственные органы пообещали как можно быстрее завершить расследование этой трагедии.

По подозрению в убийстве блогера в Санкт-Петербурге сейчас задержана, как сообщает "Интерфакс", Дарья Трепова. Именно она могла принести в кафе коробку со статуэткой, полагает следствие.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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