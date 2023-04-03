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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Татарского

07:38
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Он призвал россиян сплотиться

Соболезнования в связи с гибелью Владлена Татарского выразил патриарх Кирилл. Он призвал людей сплотиться и не позволить тем, кто пытается насадить в обществе страх и раздор, себя запугать.

Предстоятель РПЦ также высказался о провокации раскольников, которая прямо сейчас разворачивается в Киево-Печерской Лавре. Православные верующие, защищающие обитель от захвата, всю минувшую ночь провели на площади перед Крестовоздвиженским собором. Прихожане и сейчас молятся вместе с монахами и сдерживают натиск провокаторов.

В городе Хмельницкий на западе Украины раскольникам все же удалось захватить кафедральный собор. Этому предшествовала провокация, которую устроил ряженый военный во время литургии. Он оскорбил священнослужителя, столкнув его с кафедры, выбил Евангелие из его рук и бросил на пол. После этого радикалы начали штурм храма, при этом они выкрикивали антироссийские лозунги и оскорбления в адрес духовенства.

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