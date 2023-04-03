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Два часа отражал атаки противника: новые подвиги российских военных

08:31
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Военные проявляют мужество и отвагу

Гвардии сержант Иван Крылов вместе со своим отделением на протяжении двух часов отражал атаки националистов. Во время боя Иван был ранен, но продолжил корректировать огонь артиллерии, а также лично ликвидировал троих боевиков. Сержант Крылов руководил подчинёнными, пока не подошло подкрепление.

Рядовой Данир Ямалиев, действуя в составе расчёта артиллерийской установки, не допустил прорыва линии обороны на одном из тактических направлений. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны радикалов, Данир прицельными ударами уничтожил танк, два артиллерийских расчёта и большое количество живой силы неонацистов.

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