Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

Инцидент произошел в воскресенье вечером

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 32 человек, при этом десять человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник утром сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава России.

В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб Владлен Татарский - блогер, военный корреспондент, автор книг и фильмов про специальную военную операцию.

Источник РИА Новости рассказывал, что взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому.

В понедельник "Интерфакс" сообщил, что подозреваемая в убийстве военкора задержана. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.

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