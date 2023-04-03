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Минобороны показало работу "Солнцепёков"

08:37
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Они применяются в зоне СВО

Минобороны опубликовало кадры боевой работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 "Солнцепёк", которые стоят на вооружении подразделений ВДВ.
Минобороны показало слаженную работу расчётов гаубиц Д-20

Из этих орудий термобарическими снарядами калибром 220 миллиметров наши бойцы буквально выжигают заглублённые укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и артиллерийские позиции неонацистов.

Прикрывают расчёты тяжёлых огнемётных систем группы охранения, которые пресекают деятельность вражеских диверсантов. Кроме высокой огневой мощи, "Солнцепёки" обладают хорошей манёвренностью, что позволяет нашим военным быстро менять позиции.

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