Новые удары пришлись по жилому кварталу Мелитополя

Шесть диверсионно-разведывательных групп украинских националистов уничтожили российские военные за сутки на Купянском направлении. Об этом накануне сообщили в нашем Минобороны. При огневой поддержке подразделений Южной группировки войск штурмовые отряды теснят противника под Марьинкой. Продолжается и методичное выдавливание радикалов из Артемовска.

Под артиллерийским контролем наших военных - дорога, пролегающая через Красное и ведущая в Артемовск. В самом городе продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые отряды продвигаются все глубже в центр, до здания горадминистрации остается несколько сотен метров. Несмотря на большие потери - до 500 человек в сутки - боевики продолжают оказывать сопротивление.

"Главное, чтобы враг осознавал, что бороться с нами бессмысленно. Как только приходит цель - это может быть и живая сила, и скопление техники, и ангары, все, что угодно, мы выезжаем, работаем точно", - говорит артиллерист с позывным "Батюшка".

На Донецком направлении одной из горячих точек остается Авдеевка. Наши войска обходят населенный пункт сразу с трех сторон. С севера наступают на Степное и Керамику. С юга продвигаются в районе Северного. Противник в свою очередь наращивает беспилотную авиацию и перебрасывает дополнительные резервы, ослабляя другие участки фронта. Доказательство тому - очередная безуспешная попытка националистов атаковать наши позиции недалеко от Марьинки.

"В ходе боя уничтожены до 10 националистов. Также артиллерия и соединения в ходе контрбатарейной борьбы поражен 120 миллиметровый миномет противника вместе с расчетом", - говорит начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

Российские подразделения уверенно держат оборону и на других направлениях. На Купянском пресечены действия шести диверсионно-разведывательных групп, уничтожено более 30 украинских боевиков. На Южно-Донецком - отражены ракетные удары систем РСЗО "Хаймарс" и "Смерч".

А вот мишенью националистов все чаще становятся мирные города. Новые удары пришлись по жилому кварталу Мелитополя, где расположен детский сад. Однако сильнее всего пострадал многоквартирный дом — в здании практически не осталось целых окон. Шестеро человек ранены, одна женщина - в крайне тяжелом состоянии.

Бок о бок с боевыми расчетами трудятся подразделения материально-технического обеспечения. В одном из новых районов дислокации развернули передвижные механизированные хлебозаводы, кухни, столовые. "Домашний хлеб" в полевых условиях. Каждый день машины с продуктами, боеприпасами, топливом отправляются к линии соприкосновения. Противник выслеживает колонны точно так же, как боевую технику. А потому расчёты зенитных установок в постоянной готовности, чтобы отразить атаки.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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