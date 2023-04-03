Землетрясение на Камчатке оценили в 6 баллов

Несколько районов Петропавловска-Камчатского остались без света

Подземные толчки зафиксировали сейсмостанции у побережья Камчатки. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,9 находился в 44 км от Петропавловска-Камчатского. По данным МЧС, жители города ощущали толчки в 5-6 баллов.

"Магнитуда - 6,9, Авачинский залив, глубина - 100 км. Ощущаемость … 5-6 баллов", - приводит ТАСС сообщение территориального управления МЧС.

Несколько районов Петропавловска-Камчатского некоторое время оставались без электроэнергии. В результате толчков отключилось оборудование на Мутновской ГеоЭС-1, специалисты оперативно восстановили электроснабжение.

Тревога цунами не объявлялась. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе. Очевидцы сообщают, что во время землетрясения люди выбегали на улицу, заносило ехавшие автомобили. В домах обвалилась кафельная плитка, навесные потолки, с прилавков магазинов рассыпались товары.

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