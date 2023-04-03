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Матвиенко: Татарский формировал народное понимание спецоперации

08:11
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Владлен Татарский писал правду, потому и стал мишенью "для наших врагов"

Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). По ее словам, он защищал Донбасс с 2014 года, но погиб в результате подлого взрыва вдали от боевых действий.

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Матвиенко рассказала, что читала сообщения Татарского. Он писал правду, подчеркнула спикер Совета Федерации.

"Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

Она также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел в воскресенье во время творческого вечера Владлена Татарского. Взрывное устройство, спрятанное в подарке военкору, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера. Как сообщает "Интерфакс", девушка уже задержана. По данным агентства, ее зовут Дарья Трепова.

В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Также пострадали более 30 посетителей кафе.

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