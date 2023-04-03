Собянин: 90% компаний Москвы заключили экспортные контракты после прохождения акселерационных программ

Участникам программ рассказывают, как наращивать свое присутствие на международном рынке

Экспортные контракты после прохождения акселерационных программ заключили 90% компаний столицы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. Их проводит с партнерами Московский экспортный центр.

"Участникам программ рассказывают, как наращивать свое присутствие на международном рынке, презентовать продукты зарубежным партнерам, составлять дорожную карту по выходу на иностранные рынки", - написал Собянин.

Акселераторы помогли многим предпринимателям. После обучения они заключили контракты на общую сумму больше 2 млрд руб. Так, разработчик систем биометрической идентификации Recfaces заключил сделку с партнерами из Индии. Их продукты уже используются в аэропорту Кении и метрополитене Таиланда.

В свою очередь производитель систем мониторинга состояния водителей "Монтранс" начал поставлять свое оборудование в Армению. Эта технология снижает риски аварий и расходы на обслуживание автомобилей.

По словам мэра, в этом году в обучении примут участие около 150 компаний. Также открылся набор на программу "Экспортеры 2.0". Это ускоренный четырехмесячный обучающий курс по выходу на экспорт.

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