Москва вошла в десятку самых привлекательных для инвесторов мировых мегаполисов

Также российская столица - один из самых привлекательных городов мира для туристов

Российская столица вошла в ТОП-10 мировых лидеров рейтинга инновационной привлекательности. С Москвой в этом списке соседствуют такие мегаполисы, как Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Токио, Пекин, Париж, Шанхай и Сеул. Рейтинг, составленный специалистами Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", привел в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва заняла первое место по значению индекса "Инфраструктура инноваций". В городе функционирует больше 100 коворкингов и три инновационных кластера", - сообщил мэр столицы.

По данным Собянина, по количеству технопарков Москва занимает второе место после Пекина. В российской столице - 51 технопарк, в которых работают больше 2 тысяч резидентов, создано почти 70 тысяч рабочих мест.

По привлекательности для туристов Москва также оказалась в числе мировых лидеров. Российская столица занимает второе место в мире по числу театров, музеев и галерей. По количеству уникальных мест и достопримечательностей город на третьем месте, кроме того, Москва – в пятерке лидеров по количеству стадионов, сообщил Собянин.

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