Собянин рассказал о планах благоустройства Ленинского проспекта

Работы запланированы на 2023-2024 годы

Комплексное благоустройство Ленинского проспекта и прилегающих улиц в этом году продолжится. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Работы запланированы на 2023-2024 годы.

По его словам, привычный облик исторической части проспекта будет сохранен, однако появится больше зелени, а пешеходная зона станет более удобной. Кроме того, будут отремонтированы водосточные сети и установлено качественное освещение.

"На прилегающих к проспекту дворах планируем обновить две детские и одну спортивную площадку, а также оборудовать в парке "Надежда" новую собачью площадку с полосой препятствий и специальным оборудованием для дрессировки", - написал Собянин.

Также планируется благоустроить парк 40-летия ВЛКСМ и улицы Кравченко, Крупской и Новаторов. В результате на Ленинском проспекте станет очень уютно и безопасно, заявил Сергей Собянин.

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