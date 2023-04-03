В Петербурге люди несут цветы к месту гибели Владлена Татарского

Военкор погиб во время взрыва в кафе

В Санкт-Петербурге люди несут цветы к месту гибели военного корреспондента Владлена Татарского. Минувшим вечером он стал жертвой взрыва в кафе, когда во время творческой встречи рассказывал о своей работе на передовой. В результате теракта блогер погиб на месте. Десятки человек получили ранения различной степени тяжести.

На месте трагедии до сих пор продолжаются следственные действия, дежурит полиция, из помещения кафе вынесено несколько коробок с вещественными доказательствами. Пострадавшие в результате взрыва – а их количество возросло до 32 человек – до сих пор находится в городских больницах.

Рваные и осколочные раны тела и лица, ожоги. Восемь человек остаются в тяжелом состоянии. Большая часть раненых сейчас находится в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, в эти минуты там идет врачебный обход, после которого будут новые подробности о состоянии людей. Всем оперативно оказана необходимая помощь.

Взрыв произошел в воскресенье между 18 и 19 часами, когда в кафе проходила дискуссионная встреча военного корреспондента, автора репортажей о ходе специальной военной операции, популярного блогера, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Следствие полагает, что самодельное взрывное устройство сработало в непосредственной близости от места, где сидел журналист.

По предварительной версии, взрывчатка была спрятана в гипсовой позолоченной статуэтке, которую журналисту преподнесла в подарок одна из участниц встречи. Очевидцы подтверждают, что взрыв произошёл спустя несколько минут после того как статуэтка оказалась на столе рядом с Татарским.

В совершении преступления подозревается 26-летняя петербурженка, которая вручила Владлену Татарскому золотую статуэтку. Незадолго до начала мероприятия камеры городского видеонаблюдения зафиксировали, как девушка заносит пакет с подарком в здание кафе. Следственные мероприятия прошли на квартирах матери и сестры девушки, обе женщины уже дали показания.

По некоторым данным, девушка купила билеты на самолёт и должна была вчера улететь в Турцию, но на регистрацию рейса не явилась. Также накануне был удален ее аккаунт в соцсети. Известно, что подозреваемая вместе со своим мужем ранее принимала участие в антивоенных митингах. Супруг сейчас находится за границей.

Рядом с кафе, где произошёл взрыв, уже образовался стихийный народный мемориал, цветы к месту трагедии люди начали нести ещё накануне вечером и ночью.

Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченца, уроженца Макеевки Максима Фомина. По профессии шахтер, воевал в батальоне "Восток", а позже стал военкором и блогером, набрав более полумиллиона подписчиков. Он вел ежедневные репортажи с фронта о ходе спецоперации. Был приглашенным участником торжественной церемонии в Кремле 30 сентября 2022 года по случаю принятия в Россию Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Максиму было 40 лет.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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