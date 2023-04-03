Над администрацией Артемовска подняли российский флаг

Российские силы освободили центр города от украинских националистов

Над зданием администрации Артёмовска поднят российский флаг с надписью "Добрая память Владлену Татарскому". Наши штурмовые группы освободили центр города от киевских неонацистов. Противника вытеснили в западные районы. Бои идут рядом с железнодорожной станцией. Успехи и под Кременной. Российские войска захватили несколько опорных пунктов боевиков.

К передовой, на участок фронта между Сватово и Кременной, десантники перебрасывают тяжелые огнеметные системы. Последние два дня в этом районе Луганской республики было ненастно. Шел мокрый снег. Плотной стеной стоял туман. И генштаб ВСУ был уверен - российские войска атаковать в условиях непогоды не смогут.

Но вышло все с точностью до наоборот. Именно этот фактор позволил бойцам ВДВ скрытно подтянуть к линии соприкосновения "Солнцепеки". И открыть по позициям националистов шквальный огонь.

Погода действительно мешала десантникам поднять в воздух дроны. Но безупречно отработала разведка на земле. Пока боевики прятались в блиндажах, дозоры обнаружили новые линии укреплений ВСУ под Кременной. И с точностью до метра передали координаты батареям. Почти сразу после внезапного артналета в атаку пошли штурмовые группы.

И вот захвачен очередной опорный пункт ВСУ. А десантники на Луганском фронте смогли продвинуться еще как минимум на полкилометра.

Важная новость пришла сегодня утром из Артемовска. Бойцы спецподразделений при поддержке авиации захватили здание городской администрации. Это был главный укрепрайон националистов в центре города. Отступающие радикалы бегают между домами. Пытаются спрятаться от ударов самолетов. И от отчаяния пытаются попасть по штурмовику из автоматов.

Самые тяжелые бои в Донбассе идут сегодня за Угледар. Но и здесь наступление российских морпехов не останавливается. На обочинах горит бронетехника ВСУ. Это резервы, которые боевики пытались перебросить в город. В колонне - весь ассортимент военной помощи стран НАТО. Британские броневики "Саксон". Американские "Хамви". А в замаскированной под машину эвакуации националисты перевозили противотанковые установки NLOW.

Боевики в перелеске попадают под огонь российских гаубиц. Первый разрыв и половина группы из шести человек ликвидирована. Через секунды - еще прилет. В живых, судя по кадрам, остаются только двое. И те ранены осколками.

Приклад обязательно над плечом. Прицел на уровне глаз. Эта техника ведения огня позволяет быстро ориентироваться и замечать противника. На полигоне в тыловом районе спецоперации опытные инструкторы обучают десантников правилам штурма городской застройки. Бросок, атака, отход, прикрытие. Тактическая подготовка по несколько часов в день. Совсем скоро эти навыки пригодятся военнослужащим в реальных боях. А инструкторы не устают повторять: важно не только довести все действия до автоматизма, но и уметь оценивать ситуацию интуитивно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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