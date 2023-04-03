Поддержка на словах: вице-канцлер ФРГ прибыл в Киев

Надежды Киева не оправдываются

В Киев в понедельник прибыл вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что Европа в будущем рассматривает Украину как экономического партнёра, но никаких конкретных инвестиционных решений пока ждать не стоит. Не оправдываются надежды Киева и в военной сфере. Зарубежные производители боеприпасов не поспевают за аппетитами националистов.

На Украину прибыл вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Немецкие СМИ называют этот визит неожиданным и цитируют политика, который заявил, что своей поездкой дает ясный сигнал Киеву о всесторонней поддержке. В чем, правда, она заключается, неясно.

Хабек также является министром по делам экономики и защиты климата и последнее сейчас явно волнует киевские власти меньше всего. А больше всего им нужны оружие и боеприпасы, которых сейчас что в самой Германии, что в Евросоюзе не хватает. Да и сам Хабек после визита на Украину в 21-м году в качестве лидера партии "Зеленых" подвергся у себя на родине жесткой критике за то, что требовал поставок Киеву оборонительного оружия. Именно "Зеленые" сейчас выступают в Германии за такие поставки наиболее активно.

"Украинская армия в катастрофическом состоянии. Об этом на днях упоминал сам Зеленский. Это ставит Запад и США перед нелегким выбором: увеличивать военную поддержку или наблюдать как украинские вооруженные силы уничтожаются российскими", - отметил подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

Недавно лидеры ЕС поддержали идею отправить на Украину миллион снарядов. Эти поставки будут идти в течение года и, если, говорят эксперты, срочно не нарастить производство, артсклады Европы будут опустошены. Ведь ежедневно ВСУ используют около пяти тысяч снарядов, а, например, в США за месяц производят только 15 тысяч, в ЕС - и того меньше. Так что в ближайшее время поддержка Киеву, если и будет, то по большей части на словах.

В Финляндии в воскресенье прошли парламентские выборы. В жесточайшей конкуренции победу одержала главная консервативная партия страны. Социал-демократы под руководством популярного премьер-министра Санны Марин неожиданно заняли лишь третье место. Но вся проблема в том, что лица в парламенте новые, а идеи старые.

Судьбоносные выборы прошли накануне и в Черногории. Страна выбирала президента. И во втором туре граждане, наконец, определили, что 30-летнему правлению Мило Джукановича пора положить конец. С небольшими перерывами он в качестве премьер-министра и президента фактически руководил Черногорией с 1991 года.

Джуканович привел страну к независимости от Сербии в 2006 году и бросил вызов России, вступив в НАТО в 2017-м. При этом, как говорят критики, президент и его Демократическая партия социалистов позволили расцвести преступности и коррупции. Еще в 2020-м ДПС проиграла парламентские выборы, но Джуканович оставался на своем посту до истечения срока пятилетнего мандата. Теперь со счетом 40 процентов голосов против 60 у Милатовича проиграл и он.

Отмечать победу Милатовича многие отправились к главной церкви в Подгорице, что свидетельствует о тесных связях правящей коалиции с Сербской православной церковью и Сербией. Именно Сербская православная церковь сыграла важную роль в движении протеста, которое в конечном итоге привело к отстранению Демократической партии социалистов от власти. Многие черногорцы считают себя сербами и выступают за укрепление отношений с соседом.

Вопрос, как на такое сближение посмотрят за океаном. Ведь кукловодить и ссорить страны для Вашингтона - любимое занятие. Новая тень легла на отношения США с Саудовской Аравией. Накануне она, а также Россия, Алжир. Кувейт и еще ряд стран договорились сократить добычу нефти до конца года. Сокращение небольшое, всего один процент от суточного мирового потребления, но это позволит удержать цену на черное золото. В Вашингтоне это тут же назвали заговором против США и потребовали пересмотра сделки.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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