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В США сошел с рельсов товарный поезд

11:49
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Несколько вагонов упали в реку

Новая техногенная катастрофа в США. В Монтане сошёл с рельсов товарный поезд, который перевозил пиво и пропан - легковоспламеняющийся газ, опасный для человека.
Обыденный ужас: США захлестнула волна техногенных катастроф

Он может вызывать удушье вплоть до летального исхода. Несколько вагонов скатились по склону и упали в реку. Власти уверяют, что угроз для окружающей среды нет - как и рисков для здоровья населения. Тем не менее, с ближайшего курорта эвакуировали отдыхающих, сообщает "ТВ Центр".

За год в США терпят крушение около тысячи железнодорожных составов. Это уже третье крупное ЧП всего за неделю. На днях в Миннесоте сошёл с рельсов и загорелся поезд с этанолом. Местным жителям рекомендовали покинуть свои дома. А в Калифорнии после аналогичной аварии пришлось устранять разлив топлива.

Самая резонансная катастрофа случилась в начале февраля в Огайо. В результате серьёзный вред нанесён экологии. В окрестностях погибли рыбы и животные. Люди жалуются на проблемы со здоровьем.

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