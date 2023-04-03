Взрыв прогремел в центре Мелитополя

Известно об одном пострадавшем

В центре Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщила городская администрация, добавив, что информация уточняется. Позже стало известно, что взорвался автомобиль.

"По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются", - сообщили городские власти в Telegram.

Место происшествия оцеплено, работают специалисты. Движение по проспекту Богдана Хмельницкого перекрыто. По предварительным данным, пострадал один человек.

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