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Взрыв прогремел в центре Мелитополя

09:10
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Известно об одном пострадавшем

В центре Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщила городская администрация, добавив, что информация уточняется. Позже стало известно, что взорвался автомобиль.

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"По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются", - сообщили городские власти в Telegram.

Место происшествия оцеплено, работают специалисты. Движение по проспекту Богдана Хмельницкого перекрыто. По предварительным данным, пострадал один человек.

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