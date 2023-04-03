Верующие не покидают территорию Киево-Печерской лавры

Киев уже месяц пытается захватить Лавру

На Украине продолжаются нападки на каноническую православную церковь. Новый эпизод произошел в Хмельницком на западе страны.

Там раскольники устроили провокацию в Свято-Покровском кафедральном соборе, а затем фактически штурмовали храм. При этом власти города обвинили в беспорядках самих священнослужителей, и объявили, что изымают все земельные участки в городе, принадлежащие УПЦ. Практически сразу радикалы устроили стихийное голосование за переход общины в неканоническую ПЦУ.

Тем временем территорию Киево-Печерской лавры не покидают верующие. Всю ночь люди сдерживали нападки раскольников на обитель. Причем, полицейские в происходящее предпочитали не вмешиваться.

Киевские власти уже месяц пытаются захватить Лавру. Наместника монастыря митрополита Павла спецслужбы обвинили в разжигании розни и отправили под домашний арест.

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