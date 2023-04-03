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Подозреваемая в причастности к убийству Татарского объявлена в розыск

09:41
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Ранее сообщалось, что Дарья Трепова задержана

Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского объявлена в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД.

Дарья Трепова разыскивается по статье Уголовного кодекса, говорится в карточке на сайте. Сообщается, она родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел в воскресенье во время творческого вечера Владлена Татарского. Взрывное устройство, спрятанное в подарке военкору, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера. В результате взрыва Татарский погиб. Также пострадали более 30 посетителей кафе.

Ранее сообщалось, что Дарья Трепова задержана, однако эта информация не подтвердилась.

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