Подозреваемая в причастности к убийству Татарского объявлена в розыск

Ранее сообщалось, что Дарья Трепова задержана

Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского объявлена в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД.

Дарья Трепова разыскивается по статье Уголовного кодекса, говорится в карточке на сайте. Сообщается, она родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел в воскресенье во время творческого вечера Владлена Татарского. Взрывное устройство, спрятанное в подарке военкору, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера. В результате взрыва Татарский погиб. Также пострадали более 30 посетителей кафе.

Ранее сообщалось, что Дарья Трепова задержана, однако эта информация не подтвердилась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"